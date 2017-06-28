В Вольске пройдет II фестиваль ухи

просмотров: 71

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, тематические площадки фестиваля будут размещены в самом центре города – площади 10-летия Октября и на набережной им. Злобина.Организаторы фестиваля подготовили интересную и насыщенную программу для разной целевой аудитории. Будут работать интерактивные площадки для детей «Залив мальков», инсталляция «Рыбная слобода» с рыбным базаром, конкурсы, мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства, выставка таксидермистов «Обитатели Волги», арт-объекты для фотографирования и прочее. Кроме того, предусмотрены показательные выступления яхтсменов и водных лыжников, обширная концертная программа.В самом начале фестиваля пройдет торжественная церемония открытия и костюмированное шествие «Подводный мир». Параллельно официальной части мероприятия на берегу Волги команды-участницы займутся приготовлением своего кулинарного шедевра – ухи, которую позже гости фестиваля смогут продегустировать.Фестиваль ухи на Волге будет проводиться во второй раз. В 2016 году площадки фестиваля посетило более 8 тысяч человек. В этом году ожидаются гости из Ульяновской и Пензенской областей, Сызрани, Тольятти.Фото http://s016.radikal.ru