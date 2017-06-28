Выявлен новый эпизод преступной деятельности заведующей детским садом

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2016 году заведующая детским садом, расположенным на территории Ленинского района, из личной заинтересованности внесла заведомо ложные сведения в приказы о приеме на работу своей знакомой, об установлении ей дополнительных доплат за исполнение обязанностей другого работника, о переводе ее на другую должность, которые представила в бухгалтерию для осуществления соответствующих выплат.При этом указанная сотрудница в это же время неофициально работала в другой организации и фактически не исполняла в дошкольном учреждении возложенные на нее обязанности. Помимо этого в период работы в детском саду она дважды покидала территорию Российской Федерации более чем на месяц для исполнения обязанностей по «дополнительному» месту работы, однако продолжала числиться в табелях учета рабочего времени в дошкольном учреждении, в связи с чем ей также начислялась заработная плата.В управлении отметили, что ранее в отношении заведующей дошкольным учреждением было возбуждено уголовное дело по факту хищения ею денежных средств путем принятия на работу лица, которое фактически не исполняло свои трудовые обязанности.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://newsprom.ru