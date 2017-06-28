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Выявлен новый эпизод преступной деятельности заведующей детским садом

Новости
Выявлен новый эпизод преступной деятельности заведующей детским садом


Возбуждено очередное уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2016 году заведующая детским садом, расположенным на территории Ленинского района, из личной заинтересованности внесла заведомо ложные сведения в приказы о приеме на работу своей знакомой, об установлении ей дополнительных доплат за исполнение обязанностей другого работника, о переводе ее на другую должность, которые представила в бухгалтерию для осуществления соответствующих выплат.

При этом указанная сотрудница в это же время неофициально работала в другой организации и фактически не исполняла в дошкольном учреждении возложенные на нее обязанности. Помимо этого в период работы в детском саду она дважды покидала территорию Российской Федерации более чем на месяц для исполнения обязанностей по «дополнительному» месту работы, однако продолжала числиться в табелях учета рабочего времени в дошкольном учреждении, в связи с чем ей также начислялась заработная плата.

В управлении отметили, что ранее в отношении заведующей дошкольным учреждением было возбуждено уголовное дело по факту хищения ею денежных средств путем принятия на работу лица, которое фактически не исполняло свои трудовые обязанности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://newsprom.ru