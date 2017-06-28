В Саратове прогнозируется гроза и град

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По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 28 июня, ночью и днем на территории Саратовской области (и в городе Саратове) ожидается гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра, порывы 18-23 м/с.МЧС предупреждает, что при сильном ветре смертельно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.- Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций, запрещается находиться вблизи ЛЭП, - отмечают в ведомстве. - Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.В случае необходимости нужно обратиться в Главное управление МЧС России по Саратовской области по телефону доверия 8 (452) 62-99-99, по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.Фото https://www.cienciapr.org