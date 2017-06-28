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Саратовцу грозит срок за вымогательство

Новости / ЧП
Саратовцу грозит срок за вымогательство



Злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области и бойцами Росгвардии.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, задержанный вымогал денежные средства у работодателя в обмен на неразглашение конкурентам некой конфиденциальной информации о деятельности фирмы.

Как было установлено, подозреваемый ранее руководил одной из структур коммерческой организации и имел доступ к определенной информации. После разрыва трудовых отношений с организацией мужчина посчитал, что его бывший работодатель не до конца с ним рассчитался. После того, как все попытки получить причитающиеся ему деньги оказались безуспешными, мужчина стал угрожать бывшему начальнику распространением служебной информации непосредственным конкурентам по бизнесу. За свое молчание злоумышленник потребовал 500 тысяч рублей и служебный автомобиль "Рено Дастер" стоимостью около 1 млн рублей.

По требованию подозреваемого руководитель фирмы ежемесячно должен был выплачивать ему по 50 тысяч рублей, а также в течение нескольких месяцев оформить на него внедорожник, принадлежащий организации. При передачи партии денег подозреваемый в вымогательстве и был задержан.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.