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Саратовскую область посещает Игорь Шувалов

Новости
Саратовскую область посещает Игорь Шувалов


В программе визита первого вице-премьера России - посещение ряда объектов жилищного строительства, а также комфортной городской среды.

По информации пресс-службы губернатора области, Игорь Шувалов и Валерий Радаев посетили жилой комплекс на ул. Чернышевского.

- Волга, наличие больших зеленых территорий, все это большой потенциал для развития городской комфортной среды и внутреннего туризма. Мне рассказали, что Саратов стал первым пилотным городом, для которого разрабатывается объемно - пространственный регламент. Этот инструмент должен сделать полностью прозрачными взаимоотношения между девелоперами, властями и горожанами, - отметил первый вице-премьер по итогам посещения комплекса.

Врио губернатора рассказал Игорю Шувалову, что Саратов отличается уникальным географическим положением.

- Саратов – это сочетание лесной зоны, современного города и большой реки. Одна из главных задач, которая стоит перед нами сегодня: разработать четкий план развития городского пространства, – подчеркнул Валерий Радаев.

В рамках программы пребывания также значится ознакомление с проектами по благоустройству общественных территорий, посещение Петровска. Там , где запланировано проведение совещания по вопросам реализации приоритетного проекта «Комплексное развитие моногорода Петровска», который охватывает все сектора промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и социальной сферы.

Фото пресс-службы губернатора