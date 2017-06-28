Константин Бабкин: надеюсь, что Дмитрий Медведев поможет сохранить программу 1432

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Остановка программы, по мнению Константина Бабкина, приведет к весьма неприятным для отрасли машиностроения в РФ последствиям. Так, существенно снизится загрузка семидесяти российских заводов. «Заморозится» рост зарплат, тогда как отпуска будут продлены. Бюджеты на модернизацию ждет сокращение. Все эти тенденции приведут к тому, что будет производиться меньше еды, и страну ждет низкий урожай.Президент «Росспецмаша» выразил надежду, что этого все-таки не случится, и Дмитрий Медведев вмешается в ситуацию, как и в прошлом году. Тогда он направил средства из антикризисного фонда на поддержание программы №1432. 6 июля о ней будут говорить на заседании российского правительства.