Дмитрий Морозов прокомментировал реализацию программы "Земский доктор" в Саратове

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"Саратовская земля, саратовское здравоохранение, саратовский медуниверситет — это пример самой яркой, фундаментальной, новаторской медицинской практики. Это касается, в том числе, и сельского здравоохранения: в Правобережье — одна модель, в Левобережье — другая. И здесь выкристаллизовываются задачи: и решение вопросов транспортной доступности, и обеспечения медиков помещениями, и взаимодействие университетов и практической медицины.Сегодня мы подводим промежуточные итоги 5-летнего опыта работы программы «Земский доктор». Когда есть первый опыт, сразу можно, глядя друг другу в глаза, сказать, что получилось, что нет. Сегодня мы уверенно говорим: программа заработала. Чуть меньше 25 тысяч докторов по всей России уехали в село. Доктор, который работает на селе, это герой. Он должен чувствовать себя частью большой системы. Именно это мы видели во время визита в сельскую амбулаторию Энгельсского района — глаза докторов, глаза коллег, людей хорошо подготовленных, которые любят свое дело, свою родину, а это очень важно!Еще одним знаковым системообразующим моментом является отношение власти и первого лица к здравоохранению. Вот какое есть отношение, какие задачи ставятся — тактические, стратегические — так и идет развитие. И я хочу поблагодарить главу региона за внимание к здравоохранению — здравоохранению вообще и детскому, в частности".