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В театре имени И.А.Слонова начались репетиции в рамках проекта "Видимоневидимо"

Новости / Главное из рубрик / Культура


25 июня Малая сцена Саратовского академического театра драмы превратилась в площадку творческой лаборатории под названием «Видимоневидимо».

В камерном пространстве Академдрамы начались репетиции эскизов четырех современных пьес, которые готовят молодые, но уже интересно заявившие о себе режиссеры, вместе с артистами труппы театра.

Пресс-служба предоставила подробный релиз готовящихся эскизов:

"29 июня ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов, чьи спектакли можно увидеть в Театре имени Ермоловой и Гоголь-центре, представит текст современного немецкого автора, обладателя самой престижной драматургической премии Германии, Роланда Шиммельпфеннига «Женщина из прошлых времен».

2 июля выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача Владимир Смирнов, ставивший в столичных «Сфере» и Губернском театре, покажет свой эскиз по первой пьесе замечательного отечественного прозаика Дмитрия Данилова, автора романов «Описание города», «Горизонтальное положение», «Есть вещи поважнее футбола». Она называется «Человек из Подольска».

4 июля известный поклонникам театра по «Парикмахерше» Сергея Медведеварежиссер Константин Солдатов, ныне номинант «Золотой Маски» и худрук Кировской драмы, познакомит со своим прочтением пьесы молодого автора из Излучинска Олега Колосова «Неодушевленная Галина номер два», вошедшей в шорт-листы, кажется, всех драматургических конкурсов прошлого и нынешнего года.

6 июля выпускник режиссерской мастерской Александра Кузина в Ярославском театральном институте Евгений Маленчев, который приедет в Саратов сразу после премьеры постановки шекспировского «Укрощения строптивой» в Тульской драме, представит эскиз пьесы одного из самых репертуарных современных драматургов Михаила Дурненкова «Война еще не началась».

Также театр информирует об изменении времени показа первого эскиза. Он состоится в 15.00.