В театре имени И.А.Слонова начались репетиции в рамках проекта "Видимоневидимо"

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25 июня Малая сцена Саратовского академического театра драмы превратилась в площадку творческой лаборатории под названием «Видимоневидимо».В камерном пространстве Академдрамы начались репетиции эскизов четырех современных пьес, которые готовят молодые, но уже интересно заявившие о себе режиссеры, вместе с артистами труппы театра.Пресс-служба предоставила подробный релиз готовящихся эскизов:"29 июня ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов, чьи спектакли можно увидеть в Театре имени Ермоловой и Гоголь-центре, представит текст современного немецкого автора, обладателя самой престижной драматургической премии Германии, Роланда Шиммельпфеннига «Женщина из прошлых времен».2 июля выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача Владимир Смирнов, ставивший в столичных «Сфере» и Губернском театре, покажет свой эскиз по первой пьесе замечательного отечественного прозаика Дмитрия Данилова, автора романов «Описание города», «Горизонтальное положение», «Есть вещи поважнее футбола». Она называется «Человек из Подольска».4 июля известный поклонникам театра по «Парикмахерше» Сергея Медведеварежиссер Константин Солдатов, ныне номинант «Золотой Маски» и худрук Кировской драмы, познакомит со своим прочтением пьесы молодого автора из Излучинска Олега Колосова «Неодушевленная Галина номер два», вошедшей в шорт-листы, кажется, всех драматургических конкурсов прошлого и нынешнего года.6 июля выпускник режиссерской мастерской Александра Кузина в Ярославском театральном институте Евгений Маленчев, который приедет в Саратов сразу после премьеры постановки шекспировского «Укрощения строптивой» в Тульской драме, представит эскиз пьесы одного из самых репертуарных современных драматургов Михаила Дурненкова «Война еще не началась».Также театр информирует об изменении времени показа первого эскиза. Он состоится в 15.00.