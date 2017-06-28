В театре имени И.А.Слонова начались репетиции в рамках проекта "Видимоневидимо"
25 июня Малая сцена Саратовского академического театра драмы превратилась в площадку творческой лаборатории под названием «Видимоневидимо».
В камерном пространстве Академдрамы начались репетиции эскизов четырех современных пьес, которые готовят молодые, но уже интересно заявившие о себе режиссеры, вместе с артистами труппы театра.
Пресс-служба предоставила подробный релиз готовящихся эскизов:
"29 июня ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов, чьи спектакли можно увидеть в Театре имени Ермоловой и Гоголь-центре, представит текст современного немецкого автора, обладателя самой престижной драматургической премии Германии, Роланда Шиммельпфеннига «Женщина из прошлых времен».
2 июля выпускник режиссерской мастерской Сергея Женовача Владимир Смирнов, ставивший в столичных «Сфере» и Губернском театре, покажет свой эскиз по первой пьесе замечательного отечественного прозаика Дмитрия Данилова, автора романов «Описание города», «Горизонтальное положение», «Есть вещи поважнее футбола». Она называется «Человек из Подольска».
4 июля известный поклонникам театра по «Парикмахерше» Сергея Медведеварежиссер Константин Солдатов, ныне номинант «Золотой Маски» и худрук Кировской драмы, познакомит со своим прочтением пьесы молодого автора из Излучинска Олега Колосова «Неодушевленная Галина номер два», вошедшей в шорт-листы, кажется, всех драматургических конкурсов прошлого и нынешнего года.
6 июля выпускник режиссерской мастерской Александра Кузина в Ярославском театральном институте Евгений Маленчев, который приедет в Саратов сразу после премьеры постановки шекспировского «Укрощения строптивой» в Тульской драме, представит эскиз пьесы одного из самых репертуарных современных драматургов Михаила Дурненкова «Война еще не началась».
Также театр информирует об изменении времени показа первого эскиза. Он состоится в 15.00.