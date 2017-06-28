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Саратов организует площадки для свободного творчества

Новости
Саратов организует площадки для свободного творчества

"Состоялась встреча заместителя главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по общественным и межнациональным отношениям Юлии Литневской, председателя комитета по общественным отношениям, анализу и информации Михаила Данилова с представителями общественности и молодежных движений, среди которых были и активисты «Любимого города», - сообщает пресс-служба мэрии. -

На совещании обсудили вопрос создания на территории города площадок для свободного творчества. Предложение о создании таких площадок было озвучено в ходе недавней встречи врио губернатора области Валерия Радаева с жителями Кировского района. Представители творческой молодежи нашего города предложили несколько мест для организации новых площадок и дали рекомендации по совершенствованию тех, которые уже работают. Так, прозвучало предложение использовать бульварную часть улиц Рахова и Астраханской, парки Саратова, городок Саратовского университета.

Кроме того, на встрече обсудили запуск мобильного приложения «Мой гид». Разработчики рассказали о возможностях программы-гида, которая включает в себя туристические маршруты для гостей города, саратовцев, историческую справку о достопримечательностях и афишу мероприятий".