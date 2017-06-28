В детских лагерях продолжается программа "Летний калейдоскоп"
В детском оздоровительном лагере им.Ю.Гагарина состоялось выездное киномероприятие «Нам без дружбы не прожить».
Оно проведено Саратовским областным методическим киновидеоцентром в рамках программы «Летний калейдоскоп».
Отдыхающие в лагере им. Ю.Гагарина вспоминили друзей - героев российских мультипликационных фильмов, узнали много новых пословиц о дружбе, исполнили караоке песни о дружбе. Юные «гагаринцы» принимали активное участие в играх «Качества друга» и «Кто смелый». По их словам, дети благодаря кинопрограмме «Нам без дружбы не прожить» научились выражать свои позитивные чувства, говоря друг другу добрые и сердечные слова. В завершение кинопраздника дети посмотрели новый отечественный мультфильм «Три богатыря и Морской царь» (реж. Константин Феоктистов).