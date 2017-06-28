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Саратовские победители "Синей птицы" приняли участие в "Концерте номер один"

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Саратовские победители "Синей птицы" приняли участие в "Концерте номер один"

Главный региональный продюсер Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» (ВГТРК) Анна Савина поделилась воодушевляющей новостью:

"25 июня 2017 года на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в эфир вышла телевизионная версия «Концерта номер один». Уникальное представление прошло в Государственном Кремлевском Дворце в Москве 14 июня. На главной концертной площадке страны выступили самые яркие участники, финалисты и победители второго сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Этот концерт стал главным событием года для выпускников телепроекта, победителями которого в прошлом сезоне стали сразу двое саратовцев. На одной сцене вместе с ребятами выступили народный артист России Денис Мацуев, легендарные композиторы Александра Пахмутова и Евгений Крылатов, знаменитые музыканты и артисты, звезды российского джаза. Вместе с Денисом Леонидовичем наши триумфальные землячки Соня Тюрина и Катя Филимонова все это время гастролировали по всей стране, но выступление на кремлевской сцене стало для них знаковым на пути к большой сцене и музыкальной карьере! Проект подарил им невероятные возможности, о которых многие юные артисты только мечтают!

Концертная программа, по задумке виртуозного пианиста Дениса Мацуева, была основана на джазовой импровизации. Победители проекта, которых маэстро объединил в «джаз-банду» исполнили по несколько музыкальных номеров сольно, в дуэте, трио и в сопровождении знаменитых музыкантов. В том числе, саксофонистка Софья Тюрина импровизировала вместе с одним из популярных джазовых контрабасистов России Андреем Ивановым и известным ударником Александром Зингером, а барабанщица Екатерина Филимонова аккомпанировала «Оркестру мечты» народного артиста РФ Олега Меньшикова.

В финале победителям второго сезона проекта автор и ведущая конкурса Дарья Златопольская вручила памятные статуэтки, символизирующие образ «Синей птицы» и пожелала идти дальше за своей мечтой и не сворачивать с намеченного оглушительным успехом пути".