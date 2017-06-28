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В Саратове вновь прошла операция "Нетрезвый водитель"
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В Саратове вновь прошла операция "Нетрезвый водитель"

Новости
В Саратове вновь прошла операция "Нетрезвый водитель"


Задержаны тринадцать нарушителей.

23 и 24 июня в вечернее и ночное время, в целях профилактики ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией города при содействии дружинников «Дорожный патруль» проводились профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель». Всего в ходе операции выявлено 13 водителей управляющих транспортом в состоянии опьянения, из которых 6 человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. Два водителя, находясь в опьянении, управляли транспортным средством, будучи лишенными права управления.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей повторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбуждены уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Фото https://retina.news.mail.ru