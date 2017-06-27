Саратовцев приглашают на "Сабантуй"
В этом году проведение праздника запланировано на 8 июля.
Мероприятие по традиции пройдет в селе Усть-Курдюм. Ожидается, что в этом году в нем примут участие более 7 тысяч человек.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, праздник посетят делегации из Республики Татарстан, Республики Башкортостан, а также представители более 30 муниципальных районов области, руководители национально-культурных автономий и объединений области, ветеранских и общественных организаций региона.
Гостей ждет концерт, а также спортивные состязания. Одно из самых спортивных – борьба куреш, по традиции победитель в награду получает живого барана. Кроме того, все желающие смогут посоревноваться в подъеме тяжестей, перетягивании каната, армрестлинге.
На месте проведения праздника будут установлены торговые точки с национальной кухней, презентационные палатки-подворья муниципальных районов области, а также юрты Саратовского района и региональной татарской национально-культурной автономии Саратовской области.
Для жителей Саратова будет организован дополнительный маршрут общественного транспорта до места проведения мероприятия с остановки (пересечение улиц Радищева и Кутякова).
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