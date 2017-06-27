В Саратове задержан подозреваемый в совершении серии краж с банковских счетов потерпевших
Проверяется его причастность к совершению 50 эпизодов преступной деятельности в отношении жителей Саратовской области и других регионов России.
Сотрудниками отдела «К» ГУ МВД Росси по Саратовской области установлено, что 26 летний житель Саратова в целях совершения хищений денежных средств со счетов граждан создал в сети Интернет так называемые сайты-двойники одного из банков. На них граждане вводили данные (данные карт, логины и пароли, предназначенные для авторизации), предназначенные для доступа к одному из платежных сервисов банка.
После совершения гражданами операции по заполнению учетных форм авторизации, злоумышленник фактически получал доступ к счетам потерпевших и совершал кражи денежных средств, переводя их в другую платежную систему. В дальнейшем подозреваемый обналичивал денежные средства через банкоматы.
- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности злоумышленника, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.