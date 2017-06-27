27 июня 2017 11:57 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 27 июня
Даци Дациев вручил награды детям, успешно сдавшим нормы ГТО
19:00 | 26 июня
Саратовцев приглашают на "Сабантуй"
18:06 | 26 июня
В Саратове задержан подозреваемый в совершении серии краж с банковских счетов потерпевших
17:10 | 26 июня
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
16:18 | 26 июня
В Духовницком сын заколол отца шампуром
15:11 | 26 июня
Саратовский этнографический музей приглашает в мир дамских шляп и причесок
14:20 | 26 июня
Саратовцы отметили праздник Ураза-Байрам
13:13 | 26 июня
Лучшие руководители выпускных классов получили премию "Признание"
12:05 | 26 июня
В Вольске устанавливают обстоятельства гибели 4-летней девочки
10:57 | 26 июня
Центральной городской библиотеке переданы в дар «Стихи саратовских моряков»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове задержан подозреваемый в совершении серии краж с банковских счетов потерпевших

Новости
В Саратове задержан подозреваемый в совершении серии краж с банковских счетов потерпевших


Проверяется его причастность к совершению 50 эпизодов преступной деятельности в отношении жителей Саратовской области и других регионов России.

Сотрудниками отдела «К» ГУ МВД Росси по Саратовской области установлено, что 26 летний житель Саратова в целях совершения хищений денежных средств со счетов граждан создал в сети Интернет так называемые сайты-двойники одного из банков. На них граждане вводили данные (данные карт, логины и пароли, предназначенные для авторизации), предназначенные для доступа к одному из платежных сервисов банка.

После совершения гражданами операции по заполнению учетных форм авторизации, злоумышленник фактически получал доступ к счетам потерпевших и совершал кражи денежных средств, переводя их в другую платежную систему. В дальнейшем подозреваемый обналичивал денежные средства через банкоматы.

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности злоумышленника, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.