МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий

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По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 27 июня, на территории Саратовской области ожидается переменная облачность. Днем местами ливневый дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днём при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +16…+21°, днём +26…+31°.МЧС области предупреждает, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.- Если во время непогоды вы оказались на улице, необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении, - рекомендуют спасатели. - Также нужно держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.В случае необходимости следует обращаться в Главное управление МЧС России по Саратовской области по телефону доверия 8 (452) 62-99-99, по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.Фото https://dixinews.ru