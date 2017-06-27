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В Духовницком сын заколол отца шампуром

Новости / ЧП
В Духовницком сын заколол отца шампуром


Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 22 на 23 июня потерпевший, находясь в доме по месту проживания, распивал спиртные напитки вместе со своим 29-летним сыном. Во время застолья между ними произошел конфликт, переросший во взаимные оскорбления. В ходе ссоры мужчина нанес отцу не менее четырех ударов кулаками по голове, а также два удара шампуром в живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

- В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания, - сообщили в управлении. - Судом по ходатайству следователя территориального подразделения СК обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://tolyatti-news.net