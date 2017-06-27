Саратовский этнографический музей приглашает в мир дамских шляп и причесок

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Это персональная выставка саратовского мастера декоративно-прикладного и парикмахерского искусств Татьяны Беловой. В выставочном зале представлено более 40 работ, выполненных в техниках вязания крючком и постижерного искусства. Это вязаные шляпки, постиж (женские прически на париках, интерьерные украшения из волос), а также оригинальные женские костюмы и сумочки.С детства увлеченная рукоделием, Татьяна Ивановна начала вязать шляпки в 2003 году. За 14 лет связана не одна сотня изделий оригинальных фасонов. Т.И. Белова использует уникальную технику вязания крючком. Благодаря своеобразным приемам вязания готовые изделия держат форму без накрахмаливания. Данная техника отрабатывалась мастером на протяжении нескольких лет. В Саратове подобных работ не найти.На выставке экспонируются различные виды головных уборов. Здесь плотная федόра (средняя по высоте шляпа с небольшими прямыми или загнутыми полями), летняя «под соломку», боярка (зимняя шапка с мехом), шапка - ушанка и многое другое. Каждая по-своему уникальна и неповторима.С давних времен головной убор являлся символом власти и могущества, выражал дух времени, вкусы и представления людей, их социальное положение. В Древнем Египте только фараон мог носить клафт - головной убор, состоящий из двух платков. В Древней Греции пи́лосы (войлочные колпаки без полей) были привилегией свободного человека. А в России символом самодержавной власти считалась шапка Мономаха.Шляпа считается признаком вкуса, стиля и элегантности. Она создает образ, придает пикантность, шарм, таинственность. Из всевозможных женских головных уборов шляпа – тот элемент одежды, который заставляет женщину «держать спину».Особый интерес у посетителей музея вызовет коллекция элегантных женских причесок на париках, изготовленных мастером. При их создании использовались разнообразные техники плетения косичек, ажурных жгутиков, решеток, макраме, вытягивания петель.Обладая эстетическим вкусом, чувством цвета и композиции, Т.И. Белова создает поистине чудесные произведения искусства. Праздничные костюмы и сумки, связанные умелыми руками мастера, восхищают изяществом и красотой. Притягивает взгляд и связанный из золотой нити костюм с кокошником, неоднократно участвовавший в модных показах в Саратове. Эксклюзивные сумочки привлекают внимание своей яркостью, необычностью форм и практичностью. Здесь каждая женщина найдет для себя оригинальный аксессуар.