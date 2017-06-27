Саратовцы отметили праздник Ураза-Байрам
Торжественное мероприятие, посвященное окончанию у мусульман священного месяца Рамадан, состоялось в Саратовской соборной мечети.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, всех прихожан поздравил сопредседатель Совета муфтиев России, муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов. Также была зачитана поздравительная телеграмма от Президента РФ Владимира Путина.
Также к участникам праздничного мероприятия обратился министр области - председатель комитета общественных связей и национальной политики области Сергей Зюзин. Он передал Мукаддасу Бибарсову поздравительный адрес от имени врио губернатора Валерия Радаева.
Министр отметил важность работы Духовного управления мусульман области по сохранению традиций, национальной и религиозной идентичности, а также поблагодарил за деятельность по сохранению межнационального мира и согласия на территории региона.