Лучшие руководители выпускных классов получили премию "Признание"
Награждение прошло в новом здании ТЮЗа.
С завершением очередного этапа в профессиональной жизни педагогов поздравил врио губернатора Валерий Радаев. «Вы, наставники, учителя в самом высоком смысле этого слова, вырастили поколение, которому строить наше будущее. Создавать новую экономику, совершать прорыв в науке, трудиться во всех отраслях, отвечающих за благополучие людей, процветание региона и страны», — отметил он.
По информации пресс-службы главы региона, торжественная церемония стала итогом конкурса лучших классных руководителей школ Саратовской области. Лауреатами премии «Признание» стали десять педагогов. Вручение наград состоялось в преддверии праздника выпускников «Роза ветров».