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Лучшие руководители выпускных классов получили премию "Признание"

Новости
Лучшие руководители выпускных классов получили премию "Признание"


Награждение прошло в новом здании ТЮЗа.

С завершением очередного этапа в профессиональной жизни педагогов поздравил врио губернатора Валерий Радаев. «Вы, наставники, учителя в самом высоком смысле этого слова, вырастили поколение, которому строить наше будущее. Создавать новую экономику, совершать прорыв в науке, трудиться во всех отраслях, отвечающих за благополучие людей, процветание региона и страны», — отметил он.

По информации пресс-службы главы региона, торжественная церемония стала итогом конкурса лучших классных руководителей школ Саратовской области. Лауреатами премии «Признание» стали десять педагогов. Вручение наград состоялось в преддверии праздника выпускников «Роза ветров».