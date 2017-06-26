В Вольске устанавливают обстоятельства гибели 4-летней девочки
Возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 24 июня в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении, расположенном в городе Вольск, тела 4-летней девочки с огнестрельным ранением. Предположительно, ее 6-летний брат нашел хранившееся дома ружьё из которого в ходе игры произвёл выстрел, попав в сестру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалиста регионального следственного управления. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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