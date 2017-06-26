Центральной городской библиотеке переданы в дар «Стихи саратовских моряков»
В книгу вошли стихи автора сборника, известного краеведа Владимира Цыбина и произведения членов региональной общественной организации «Саратовское морское собрание».
Подарок - 10 экземпляров книги - библиотеке вручил капитан третьего ранга Владислав Иванов. Он стал одним из участников рабочей встречи, которая прошла в учреждении.
Вниманию присутствующих была представлена выставка моделей «Военная техника Второй мировой войны», посвященная Дню памяти и скорби. Среди моделей боевой техники можно увидеть «Т-34-76» – самый известный советский танк Второй мировой войны, один из символов победы над фашизмом, реактивную установку «БМ-13» «Катюша», одномоторный истребитель «Ла-5» и другие, а также модели британской, американской, немецкий техники периода Второй мировой войны.
Интерес гостей вызвала также выставка копий архивных документов ОГУ «Государственный архив Саратовской области» «Библиотечная легенда», посвященная 110-летию со дня рождения Веры Артисевич, известного в Саратове и России библиотечного деятеля.
Фото http://nekrasovka.ru