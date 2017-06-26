В Саратове состоялся областной праздник выпускников "Роза ветров"

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Виновников торжества напутствовал врио губернатора региона Валерий Радаев.- Смело идите вперед! Ставьте перед собой амбициозные цели. Не останавливайтесь перед трудностями, — призвал он вчерашних школьников. - Мы ждем вас на предприятиях, в школах и больницах, в сфере управления и высоких технологий. Вы нужны везде! Нужны региону! Вместе мы сделаем Саратов самым комфортным и современным городом страны, а область – территорией, где хочется жить.По информации регионального управления МВД, в празднике приняли участие свыше 29 тысяч человек, в том числе выпускники 422-х образовательных учреждений саратовской области из 41 муниципального района и 600 учителей. Для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения мероприятий было задействовано 1067 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка в период подготовки, в ходе проведения и по окончании праздничных мероприятий не допущено.