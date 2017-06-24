О «легких людях», плохой погоде и неудавшемся огороде

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...Месяц назад запланировала операцию под кодовым названием "Кубический метр"! Вкратце: на земле размечаешь квадрат площадью метр на метр. По углам вбиваешь по колышку высотой полтора метра, рядом с каждым высаживаешь огуречное семечко. По периметру (от земли и по всей высоте) обматываешь колья лутрасилом. Получается "душевая кабинка" для огурцов, в которой их поливаешь и забываешь о чудо-грядке на несколько дней. Прекрасный вариант для дачников, которые не могут приезжать на участок чаще раза в неделю. Для достижения пущего успеха пошла на поиски семян с сумасшедшей урожайностью. В интернете прочитала о набирающем популярность сорте "Голубчик"....В маленьком и неприметном павильончике "Все для огорода" расстояние между стеллажами очень ограниченное. Но сложно протолкнуться к прилавку не по этой причине, и не из-за большого количества посетителей. Аншлаг из огородников объясняется, когда подходит моя очередь.Продавцы Николай и Сергей - из породы "легких людей", которые в кино очень удавались Юрию Белову и Алексею Кожевникову. Помните их "неподдающихся"? Мои "главные по семенам" даже разговаривают, как Толя Грачкин и Витя Громобоев: один начинает фразу, другой продолжает.- Девушка, зачем вам "Голубчик"?- Возьмите "Крепыша"...- ... он дает одновременно тридцать завязей на плеть, а не 7-8, как другие...- ... огурцы будете собирать каждый день...- ... без выходных...- ... и нас проклинать...- ... ха-ха-ха.- Кстати, об урожайности: возьмите еще томат "Балконное чудо"...- ... два килограмма черри в небольшом горшочке получите...-... не выходя из дома.Из магазинчика возвращалась с яблочным сельдереем и земляничным шпинатом в придачу. Всю дорогу в голове крутилось грачкинско-громобоевское: "оно хотя, конечно, что ж, не без того ж!" И только у самого дома осенило: "Зачем мне "балконное" чудо, при десяти сотках-то"?… Эту историю вспомнила сегодня в связи с... погодой. Июнь-2017 запомнится холодом и дождем. В свете таких природных условий мои продавцы семян оказались людьми, наделенными к тому же способностью (морщусь от штампа) «мыслить на перспективу». Они как в воду (дождевую-июньскую-хроническую) глядели, "сватая" мне "Балконное чудо". Сегодня утром в ответ на небесные потоки погрустила о несостоявшемся эксперименте по выращиванию огурцов, проворчала под нос песню "В городе дождь" Григория Лепса и определила подросшую рассаду томатов «Балконное чудо» на "пмж" в горшки.Елена Маркелова