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Меморандум о намерениях подписали на ПМЭФ-2017 Росавтодор и ICA Construction

Новости
Меморандум о намерениях подписали на ПМЭФ-2017 Росавтодор и ICA Construction


Стало известно о подписании на Петербургском международном экономическом форуме Меморандума о намерениях между компанией ICA Construction (IC ICTAS - ASTALDI) и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор).

Крупное совместное турецко-итальянское предприятие ICA Construction на российском строительном рынке в роли генподрядчика реализовало ранее несколько крупных проектов. Теперь объединение намерено изменить свою роль в РФ и стать инфраструктурной компанией, чтобы заниматься финансированием и полным циклом реализации проектов ГЧП. ICA Construction рассчитывает принять участие в необходимых конкурсных процедурах для выполнения региональных проектов ГЧП в сфере дорожного хозяйства.

Вместе с тем в планах ICA Construction есть и проведение двусторонних консультаций с Росавтодором по вопросам финансового моделирования и распределения рисков, которые связаны с реализацией проектов ГЧП. Это даст возможность повысить степень подготовки проектов и снизить в структуре их финансирования долю участия федерального бюджета.