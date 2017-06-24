В Саратове перед судом предстанет участковый-взяточник
Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего бывшего участкового уполномоченного полиции одного из территориальных отделов города Саратова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), - сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, утром 8 марта 2017 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной в доме по 2-му Брянскому тупику, у 41-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося им к административной ответственности, получил от последнего взятку в сумме 5 000 рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за последующие несоставления административных материалов в отношении него и как следствие непривлечение к административной ответственности.
Противоправные действия обвиняемого выявлены сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.
Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.