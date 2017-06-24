На предстоящей Неделе моды в Лондоне коллекцию представит Виктория Бекхэм
Ближайшая Неделя моды в Лондоне состоится в сентябре 2017 года. К показам на престижном мероприятии готовятся около 200 начинающих стилистов и знаменитых модельеров. Среди них – модельный дом Victoria Beckham.
Виктория Бэкхэм представит в Лондоне свою новую коллекцию осень-зима 2017 года, в которой вся одежда создана из натуральных тканей коричневых, серых, песочных и бежевых оттенков. Интерес вызывают не только двубортные клетчатые пальто, широкие брюки из тонкой шерсти, многослойные юбки ниже колен и мягкие водолазки под горло, но и стильные аксессуары из натурального дерева ореховых и белых оттенков: колье, бусы и крупные объемные браслеты.
Специалисты рекомендуют обратить в предстоящем осеннем сезоне внимание на головные уборы: к осеннему комплекту можно подобрать меховые шапки, береты, различные кепи. В моду также входят уютные широкие шарфы из меха и шерсти, которые отлично сочетаются как с верхней одеждой, так и с платьями и блузками из трикотажа и замши.