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В Саратове пройдет литературный вечер «Поэтические вершины 19 века: Тютчев, Некрасов, Фет

Новости / Культура
В Саратове пройдет литературный вечер «Поэтические вершины 19 века: Тютчев, Некрасов, Фет


Мероприятие состоится в субботу, 24 июня, в читальном зале сада Липки.

По информации централизованной библиотечной системы Саратова, именно в девятнадцатом столетии литература достигла своего расцвета, неоценимый вклад в который внесли русские поэты. Гостям расскажут о времени, в котором они жили, познакомят с особенностями творчества, расскажут интересные факты биографии. Посетители смогут послушать и почитать свои любимые поэтические произведения.

Вниманию гостей будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Поэзия золотого века. Тютчев, Некрасов, Фет».

Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 16.00.