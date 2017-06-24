В Саратове пройдет литературный вечер «Поэтические вершины 19 века: Тютчев, Некрасов, Фет
Мероприятие состоится в субботу, 24 июня, в читальном зале сада Липки.
По информации централизованной библиотечной системы Саратова, именно в девятнадцатом столетии литература достигла своего расцвета, неоценимый вклад в который внесли русские поэты. Гостям расскажут о времени, в котором они жили, познакомят с особенностями творчества, расскажут интересные факты биографии. Посетители смогут послушать и почитать свои любимые поэтические произведения.
Вниманию гостей будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Поэзия золотого века. Тютчев, Некрасов, Фет».
Приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 16.00.