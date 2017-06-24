В Пугачеве устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре
Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 65-летнего местного жителя в своей квартире в многоэтажном доме после тушения пожара.
По предварительным данным, в ночь с 22 на 23 июня 2017 года в одной из квартир в 5-ти этажном доме, расположенном в городе Пугачеве, произошло возгорание. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 65-летнего хозяина жилища. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями территориального подразделения СК назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба следственного управления.
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