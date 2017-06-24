SafeCrow сообщил о внесении изменений в процесс сделки
Компания SafeCrow поблагодарила всех пользователей, которые помогли ей улучшить работу ее сервиса и усовершенствовать защиту сделок купли-продажи в интернете. Специалисты компании провели опрос на предмет прозрачности, доступности и удобства сервиса, после чего внесли ряд изменений в процедуру оформления сделки, что повысит степень защиты сделки и комфорт пользователей.
Регистрация на SafeCrow теперь более удобна – зарегистрироваться можно через аккаунты самых востребованных соцсетей. Внесены обновления на страницу оплаты, что позволяет суммы оплате и сроки перевода видеть сразу по всем платежным инструментам. В процессе приемки-передачи услуг также есть новшества – не только разделены сроки приемки и защиты сделки, но и увеличено количество вариантов причин отказа от произведенной работы. Еще стала более понятной и точной терминология в статусах и ролях, а также предоставлена возможность загрузки нескольких файлов увеличенного размера.