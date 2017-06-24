В ДОЛ им. Ю.А.Гагарина состоялось киномероприятие «Нам без дружбы не прожить»
Оно было проведено Саратовским областным методическим киновидеоцентром в рамках программы «Летний калейдоскоп».
Как рассказали в учреждении, отдыхающие в лагере вспомнили героев российских мультипликационных фильмов, узнали много новых пословиц, исполнили караоке песни о дружбе. Юные «гагаринцы» принимали активное участие в играх «Качества друга» и «Кто смелый». Благодаря кинопрограмме «Нам без дружбы не прожить» дети научились выражать свои позитивные чувства, говоря друг другу добрые и сердечные слова.
В завершение кинопраздника дети посмотрели новый отечественный мультфильм «Три богатыря и Морской царь» (реж. Константин Феоктистов).
По словам старшей вожатой Дарьи Токаревой, такие мероприятия благоприятно сказываются на воспитании детей и развивают у них чувство взаимопонимания, поддержки и дружеского настроя в большом количестве.
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