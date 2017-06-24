14-летняя девочка травмирована при падении в троллейбусе
Пострадавшей оказана медицинская помощь.
По информации ГИБДД города, вчера из детской поликлиники поступило сообщение, что к ним обратилась за помощью девочка 2003 года рождения. Она пояснила, что упала в троллейбусе.
Принятыми мерами розыска было установлено, что в 10 часов утра на Чернышевского водитель троллейбуса №4 допустила падение несовершеннолетней пассажирки, которая не держалась за поручни. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.
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