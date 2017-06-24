Учительница из Красного Яра встретилась с Владимиром Путиным

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По информации министерства образования области, участниками встречи стали 25 педагогов, ученики которых показали высокие результаты в ходе проведения итоговой аттестации, а также отличились во время подготовки и проведения внеурочных мероприятий.В ходе общения с главой государства учителя рассказали об особенностях образовательного процесса в старшей школе, о воспитательной работе, направленной на формирование нравственных качеств подростков, а также обсудили возможности общеобразовательных учреждений в профессиональной ориентации школьников.Участницей встречи стала учитель русского языка и литературы средней школы села Красный Яр Энгельсского района Ольга Плугатырева, которая лично задала вопрос президенту.- Для меня это – историческое событие, - призналась педагог. - На встрече озвучили серьезные проблемы. Одна из них – это трудовое обучение. Конечно же, ребенок должен уважать и ценить любой труд, бережно относиться к тому, что делают для него. Обсудили мы и вопросы безопасности детей, некоторые аспекты воспитания подрастающего человека. Сегодняшние выпускники – это будущее нашей страны, всем нам хочется, чтобы они выросли достойными гражданами, настоящими патриотами. Мой опыт показывает, что задача педагога –слушать ученика, понимать его внутренний мир, его стремления, желания, интересы. Я обратилась к президенту с пожеланием обратить внимание на фильмы, телевизионные программы, которые бы помогали нашим детям осмыслить историю, культуру своей страны, найти тот самый нравственный стержень, который станет им ориентиром в жизни.Фото http://ubr.ua