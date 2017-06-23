Даци Дациев проведет зарядку и мастер-класс в Воскресенском
Спортивный праздник пройдет 24 июня в рамках празднования Дня молодежи.
По информации министерства по делам территориальных образований, мероприятия пройдут под открытым небом на стадионе села Воскресенское и начнутся в 10:00.
День начнется с зарядки для всех желающих, которую проведет чемпион мира по кикбоксингу Даци Дациев. Затем кикбоксер проведет мастер-класс и научит желающих доступным спортивным приемам.
С показательными боями перед воскресенцами выступит первый в Поволжье и единственный в Саратовской области обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Ринат Кашаев.
Еще одной частью программы в этот день станет историческая реконструкция средневековых рыцарских поединков.
Фото http://cs628019.vk.me