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Концепцию международного консервативного клуба утвердили в Италии

Новости


Официальный сайт «Партии Дела» пишет о том, что в итальянском городе Милан с 13 по 14 июня успешно прошло заседание международного консервативного клуба. Это историческое событие стало возможным благодаря организаторам в лице итальянской партии «Лига Севера» (ярый противник антироссийских санкций) и «Партии Дела». Последняя в марте сего года анонсировала создание клуба в рамках экономического форума в Москве. Именно тогда был представлен резонансный доклад «Вернуться в будущее».

В рамках заседания широкое обсуждение получила проблема деструктивного влияния на мир неолиберального глобалистского проекта, направленного на разрушение традиционных семейных ценностей, лишение государств суверенитета, уничтожение таких понятий, как национальная культура и человек. В связи с этим аудитория сошлась во мнении, что консервативные силы со всего мира должны консолидировать усилия в борьбе с этим явлением.

Сообщается, что на мероприятии в Милане состоялось принятие концепции международного консервативного клуба.