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Двое балаковцев получили по 18 лет лишения свободы за разбойное нападение и убийство женщины

Новости / ЧП



Вынесен обвинительный приговор 22-летнему Руслану Лезгиеву и 18-летнему Александру Новосельцеву.

По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 31 октября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении прохожими в озере городского пляжа, расположенного в городе Балаково, тела 47-летней местной жительницы с множественными телесными повреждениями головы. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы ее смерть наступила от тупой травмы шеи с переломом подъязычной кости.

В ходе следствия была установлена причастность к совершению противоправных действий в отношении потерпевшей двух местных жителей – Лезгиева и Новосельцева.

- Следствием и судом установлено, что вечером 30 октября 2016 года приятели в ходе распития спиртных напитков из корыстных побуждений решили совершить ограбление и убийство 47-летней знакомой, - сообщает подробности преступления пресс-служба следственного управления. - Для этого Лезгиев пригласил женщину в одно из кафе города. В ночное время злоумышленники позвали потерпевшую на улицу, где нанесли ей множественные удары в область головы и шеи имевшейся при них деревянной ножкой от стола, руками и ногами. После этого вдвоем они перенесли женщину, находившуюся в бессознательном состоянии, в безлюдное место на территорию городского парка в первом микрорайоне города Балаково, где продолжили наносить ей множественные удары по голове и шее руками и ногами. Затем злоумышленники, похитив ее золотые украшения стоимостью не менее 50 тысяч рублей, погрузили потерпевшую в водоем и покинули место происшествия.

Приговором суда Лезгиеву и Новосельцеву назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Фото https://xakac.info