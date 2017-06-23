Казаки продолжат оказывать помощь полиции в охране общественного порядка

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в документе указаны аспекты взаимодействия и перспективы совместной работы по охране общественного порядка, а также воспитательной и патриотической работы подрастающего поколения.В ведомстве напомнили, что до сегодняшнего дня мероприятия строились в рамках заключенного в 2011 году временного соглашения о сотрудничестве. В целом организация охраны общественного порядка полицией с привлечением казачества давно приносит ощутимые результаты. По области в 18 районах помощь сотрудникам органов внутренних дел оказывают 20 казачьих обществ численностью 949 человек.Наработана положительная практика во взаимодействии с казачеством при обеспечении правопорядка в жилом секторе, проведении массовых мероприятий, профилактических рейдов, в работе с несовершеннолетними, а также с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни.Так, в текущем году с участием казаков проведено 117 рейдов и профилактических мероприятий, обеспечен правопорядок на 199 массовых мероприятиях. Задокументировано 325 административных правонарушений, из них 39 – за мелкое хулиганство, 117 – за появление и распитие алкоголя в общественных местах, 57 – за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Казаками взято шефство над 55 подростками, склонными к совершению правонарушений. Кроме этого, на протяжении ряда лет с участием казаков проводятся профилактические мероприятия на территории детских оздоровительных лагерей, где для ребят организуются викторины на правовую тематику, проводятся спортивные соревнования, а казаки рассказывают детям о подвигах людей, прославивших Саратовскую область.