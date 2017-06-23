Саратовцы услышат раннее русское многоголосие и духовные стихи
23 июня в Областной научной библиотеке состоится концерт Ансамбля древнерусского певческого искусства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
По информации министерства культуры области, ансамбль древнерусского певческого искусства был создан несколько лет назад на базе кафедры народного пения и этномузыкологии. Его участники – студенты и выпускники кафедры. Их объединяет не только любовь к музыкальному фольклору, народному пению, но и интерес к сокровенным пластам русской традиционной музыки – древним распевам Русской Православной церкви.
Основу репертуара ансамбля составляют средневековая монодия (одноголосное пение), раннее русское многоголосие, распевы старообрядцев. Песнопения, исполняемые ансамблем, являются уникальными расшифровками песнопений, записанных в древних нотациях в певческих рукописях XVII-XIX веков, и до недавнего времени находившихся «под спудом». Расшифровки выполнены музыковедами Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова.
В программе концерта – песнопения церковного обихода и праздников, раннее русское многоголосие, духовные стихи.
В концерте также принимает участие ансамбль старинной музыки «Алиенор».
Фото http://saratovregion.ucoz.ru