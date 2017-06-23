«Технодинамика» демонстрирует почти 100% качество выпускаемой продукции
Практически 100% продукции (99,8%), выпускаемой предприятиями холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, соответствует самым высоким качественным стандартам. Гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков рассказал, что в холдинг было направлено 500 рекламаций, из которых всего более 200 было допущено производителем. Это, по его словам, хороший показатель. В 2017 году компания рассчитывает снизить количество рекламаций на 15%. Такое поручение «Технодинамика» получила от индустриального директора А.Сердюкова.
Для повышения качества продукции в компании были предприняты эффективные меры: созданы и внедрены специальные координационные советы по вопросам качества. Их цель – анализ причин неисправностей и отказов с дальнейшей оценкой поставщиков.
В составе холдинга «Технодинамика» работает 33 предприятия, расположенных в разных регионах России. Основная деятельность холдинга – разработка, производство и послепродажное сопровождение систем и агрегатов воздушных судов.