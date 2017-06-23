23 июня 2017 03:15 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 22 июня
Даци Дациев проведет зарядку и мастер-класс в Воскресенском
18:10 | 22 июня
Концепцию международного консервативного клуба утвердили в Италии
17:01 | 22 июня
Двое балаковцев получили по 18 лет лишения свободы за разбойное нападение и убийство женщины
15:55 | 22 июня
Казаки продолжат оказывать помощь полиции в охране общественного порядка
14:43 | 22 июня
Саратовцы услышат раннее русское многоголосие и духовные стихи
13:31 | 22 июня
Саратовцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
12:20 | 22 июня
«Технодинамика» демонстрирует почти 100% качество выпускаемой продукции
11:15 | 22 июня
Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства получат 11 млн рублей на развитие
10:00 | 22 июня
В Марксе открыт памятник труженикам тыла и детям войны
19:00 | 21 июня
Стартовал Всеармейский конкурс «Безопасная среда»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

«Технодинамика» демонстрирует почти 100% качество выпускаемой продукции

Новости
«Технодинамика» демонстрирует почти 100% качество выпускаемой продукции


Практически 100% продукции (99,8%), выпускаемой предприятиями холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех, соответствует самым высоким качественным стандартам. Гендиректор АО «Технодинамика» Игорь Насенков рассказал, что в холдинг было направлено 500 рекламаций, из которых всего более 200 было допущено производителем. Это, по его словам, хороший показатель. В 2017 году компания рассчитывает снизить количество рекламаций на 15%. Такое поручение «Технодинамика» получила от индустриального директора А.Сердюкова.

Для повышения качества продукции в компании были предприняты эффективные меры: созданы и внедрены специальные координационные советы по вопросам качества. Их цель – анализ причин неисправностей и отказов с дальнейшей оценкой поставщиков.

В составе холдинга «Технодинамика» работает 33 предприятия, расположенных в разных регионах России. Основная деятельность холдинга – разработка, производство и послепродажное сопровождение систем и агрегатов воздушных судов.