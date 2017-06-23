Саратовцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Памятная акция "Вахта памяти" состоялась сегодня в 4 часа утра в парке Победы на Соколовой горе.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, в мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских, военно-патриотических организаций и клубов, национально-культурных объединений, юнармейцы, активисты молодежных организаций, жители Саратова.
Участники акции прошли с зажженными лампадами к Вечному Огню Парка Победы, где составили из них композицию - слова "41 - 45 - ПОМНИМ".