Организации инфраструктуры поддержки предпринимательства получат 11 млн рублей на развитие
Субсидии предоставляются в рамках соглашения с минэкономразвития России за счет средств областного и федерального бюджетов.
По словам министра экономического развития области Юлии Шваковой, принято решение о направлении средств государственной поддержки на создание и развитие двух новых организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Три миллиона будет направлено на создание центра поддержки предпринимательства на базе областного бизнес-инкубатора, пять миллионов – на организацию работы центра поддержки экспорта с участием Торгово-промышленной палаты области. "Новая инфраструктура, создаваемая по поручению главы региона, позволит расширить перечень услуг, предоставляемых субъектам бизнеса, а также более масштабно использовать инструменты федеральной поддержки», – отметила министр.
Кроме того, три миллиона на развитие деятельности получит палата ремесел области, оказывающая информационную, консультационную, образовательную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов.
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