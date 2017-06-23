В Марксе открыт памятник труженикам тыла и детям войны
Церемония открытия состоялась вчера, накануне Дня памяти и скорби.
По информации министерства по делам территориальных образований, инициатива увековечивания памяти тружеников тыла и детям войны принадлежит районному совету ветеранов. Через районную газету и обращения президиум Совета ветеранов предложил руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в сборе благотворительных средств на памятник. За два года было собрано свыше 303 тыс. рублей.
Скульптором памятника является преподаватель Саратовского художественного училища имени Боголюбова Сергей Саранцев. Скульптурная группа изображает женщину с серпом и мальчика – ученика фабрично-заводского училища.
Общественниками принято решение установить монумент за памятником воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, как символ крепкого тыла и в память о тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны трудился в тылу, помогая фронту бороться с немецко-фашистскими захватчиками и кто детьми пережил военное лихолетье.