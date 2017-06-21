Синоптики предупреждают о грозе
Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций.
По информации Саратовского ЦГМС, 21- 22 июня в Саратове ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, возможно гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный 5-10 м/с при грозе порывы до 15 м/с. Температура: ночью +13… +15, днем +22… +24.
Ночью 22 июня в Саратове ожидается гроза, при грозе усиление северо-западного ветра до 15 м/с. Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыв линий электропередач и связи, затруднения в работе транспорта.
Фото http://k1news.ru