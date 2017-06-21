21 июня 2017 21:00 СРЕДА
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19:00 | 21 июня
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18:08 | 21 июня
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16:30 | 21 июня
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15:42 | 21 июня
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14:57 | 21 июня
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13:15 | 21 июня
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12:28 | 21 июня
В летний период отдыхающих детей и их родителей ждут две киноновинки
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Синоптики предупреждают о грозе

Новости
Синоптики предупреждают о грозе


Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций.

По информации Саратовского ЦГМС, 21- 22 июня в Саратове ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, возможно гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с при грозе порывы до 15 м/с. Температура: ночью +13… +15, днем +22… +24.

Ночью 22 июня в Саратове ожидается гроза, при грозе усиление северо-западного ветра до 15 м/с. Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыв линий электропередач и связи, затруднения в работе транспорта.

Фото http://k1news.ru