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В Энгельсе 2-летняя девочка выпала из окна 5 этажа

Новости / ЧП
В Энгельсе 2-летняя девочка выпала из окна 5 этажа


Малышка в тяжелом состоянии госпитализирована.

Драма разыгралась вчера вечером. По информации следственного управления региона, девочка выпала из окна общей кухни общежития, расположенного на улице Молодежной в Энгельсе. С полученными повреждениями в тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в лечебное учреждение, где ей продолжают оказывать медицинскую помощь.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, следователи выясняют, где в момент трагедии находились взрослые.

Следователи обращают внимание всех родителей малолетних детей на необходимость быть чрезмерно внимательными, проявлять бдительность и соблюдать элементарные меры предосторожности в летний период. "Ни при каких условиях не оставляйте детей без присмотра, особенно в жилых помещениях с открытыми окнами, в том числе оснащенными противомоскитными сетками, создающими лишь иллюзию закрытого окна. Исключите любую ситуацию, способную привести к трагедии, ведь безопасность, здоровье, а главное жизнь вашего ребенка зависят исключительно от вас", - призывают в управлении.

Фото http://kubantv.ru