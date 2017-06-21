На Волжской и Набережной Космонавтов отметят День молодежи
Праздничные мероприятия пройдут в ближайшие выходные.
По информации городского комитета по культуре, 24 июня в 18.00 у ретро трамвая «Семен» на новой пешеходной зоне на улице Волжская состоится концертная программа эстрадно-симфонического оркестра «Брайт-лайт». В его исполнении прозвучат популярные эстрадные, классические и джазовые произведения.
25 июня в 19.00 на площади им. Ю.А.Гагарина на Набережной Космонавтов концертно-развлекательную программу, посвященную Дню молодежи, представит клуб «Электроник» и эстрадно-симфонический оркестр «Брайт-лайт».
На мероприятия приглашаются все желающие.
Фото http://tolyatti-news.net