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Саратовцы присоединятся к празднованию Всероссийского олимпийского дня

Новости / Главное в спорте / Спорт
Саратовцы присоединятся к празднованию Всероссийского олимпийского дня


Мероприятия в его рамках пройдут в ближайшую субботу, 24 июня.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, на территории абсолютно всех муниципальных образований региона пройдет более сотни совершенно разнообразных по своему наполнению и численности спортивных состязаний, в которых примет участие не менее 25 тысяч человек.

Центральное мероприятие Всероссийского олимпийского дня пройдет на территории стадиона «Зимний» (5-я Дачная). Главными его событиями станут два вида беговой программы: «Забег на Олимп» и «Олимпийская миля».

Первый станет отличной возможностью посоревноваться в составе команды из 10 человек на специально подготовленной трассе на ровне с призерами и участниками Олимпийских игр, среди которых Сергей Улегин, Артем Чеботарев, Денис Тарасов и другие наши именитые спортсмены. Также на старт выйдут воспитанники спортшкол региона, будущие чемпионы по боксу и гребле на байдарках и каноэ, конькобежцы и легкоатлеты. Собрать свою команду смогут и все желающие. О своем желании участвовать в забеге им необходимо уведомить организаторов в официальных группах в социальных сетях Вконтакте и Facebook.

Параллельно с «Забегом на Олимп» пройдет «Олимпийская миля» - кроссовый забег длиною в 2 км, участие в котором может принять также абсолютно любой желающий. Предусмотрено две возрастных категории – до 16 лет и старше.

Абсолютно каждый участник Всероссийского олимпийского дня гарантированно получит медаль финишера, а также именной диплом Олимпийского комитета России.

Фото https://shraibikus.com