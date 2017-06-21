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В Саратове выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика

Новости / ЧП
В Саратове выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика


Проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 июня в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении матерью тела своего 11-летнего сына без признаков жизни. По предварительным данным, ребенок самостоятельно вдохнул пары газа из газового баллона для заправки зажигалок.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, следователями тщательным образом будут изучены условия жизни и воспитания мальчика. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении.

Фото http://kubantv.ru