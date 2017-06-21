В летний период отдыхающих детей и их родителей ждут две киноновинки

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Как сообщили в учреждении, для самых маленьких любителей кино приобретен мультфильм «Трио в перьях» (режиссер Тоби Генкель).Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге Ричард заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!Для семейного просмотра приобретен отечественный полнометражный фильм «Время первых» Дмитрия Киселева.60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос. За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…Фото https://dixinews.ru