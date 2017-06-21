21 июня 2017 21:00 СРЕДА
Новости
19:00 | 21 июня
Стартовал Всеармейский конкурс «Безопасная среда»
18:08 | 21 июня
Балаковец отсидит десять лет за убийство соседки
17:17 | 21 июня
Синоптики предупреждают о грозе
16:30 | 21 июня
В Детском парке все лето будут проходить занятия по скиппингу
15:42 | 21 июня
В Энгельсе 2-летняя девочка выпала из окна 5 этажа
14:57 | 21 июня
На Волжской и Набережной Космонавтов отметят День молодежи
14:08 | 21 июня
Саратовцы присоединятся к празднованию Всероссийского олимпийского дня
13:15 | 21 июня
В Саратове выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика
12:28 | 21 июня
В летний период отдыхающих детей и их родителей ждут две киноновинки
11:35 | 21 июня
Саратовские студенты побывали в Китае
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовские студенты побывали в Китае

Новости
Саратовские студенты побывали в Китае


С 6 по 17 июня на территории Китайской Народной Республики прошел IV Российско-Китайский молодежный форум «Волга и Янцзы».

По информации министерства образования области, в форуме приняли участие более 300 студентов России и Китая. Саратовскую область представляли студенты Саратовской государственной юридической академии, Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного института им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.

Форум прошел в формате совместных мероприятий и работы по группам. Студенты побывали на ведущих предприятиях Китая (JAC Motors, IFLYTEC), прослушали лекции, посетили круглые столы и выставки на тему образования и общеполитической обстановки Китая, познакомились с китайской культурой и посетили множество экскурсий. Ребята узнали о современных технологиях создания искусственного интеллекта, новейших образовательных и медицинских программах, последних трендах в информационной безопасности, технологиях пожаротушения.

На церемонии закрытия форума студенты выступили с декларацией о сотрудничестве. В знак продолжения дружбы молодежи России и Китая участники посадили в Аньхойском университете «Аллею дружбы».

Фото http://cs529606.vk.me