Саратовские студенты побывали в Китае
С 6 по 17 июня на территории Китайской Народной Республики прошел IV Российско-Китайский молодежный форум «Волга и Янцзы».
По информации министерства образования области, в форуме приняли участие более 300 студентов России и Китая. Саратовскую область представляли студенты Саратовской государственной юридической академии, Поволжского института управления им. П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного института им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.
Форум прошел в формате совместных мероприятий и работы по группам. Студенты побывали на ведущих предприятиях Китая (JAC Motors, IFLYTEC), прослушали лекции, посетили круглые столы и выставки на тему образования и общеполитической обстановки Китая, познакомились с китайской культурой и посетили множество экскурсий. Ребята узнали о современных технологиях создания искусственного интеллекта, новейших образовательных и медицинских программах, последних трендах в информационной безопасности, технологиях пожаротушения.
На церемонии закрытия форума студенты выступили с декларацией о сотрудничестве. В знак продолжения дружбы молодежи России и Китая участники посадили в Аньхойском университете «Аллею дружбы».
Фото http://cs529606.vk.me