Абоненты Tele2 получат доступ к закрытому контенту fashion-агрегатора Clouty
Абонентам Tele2 поступило предложение от федерального мобильного оператора воспользоваться новым fashion-сервисом. Tele2 в партнерстве с первым в России и СНГ fashion-агрегатором Clouty запускает инновационный проект, предлагая пользователям новое качество онлайн-шопинга.
Воспользовавшись сервисом, клиенты Tele2 сразу получают доступ к закрытому разделу Clouty, где представлен не просто товар более 100 крупнейших интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров, а еще и описание новых коллекций, обзоры последних тенденций в моде, подборка образов, эксклюзивные предложения, а также консультации профессиональных стилистов.
Совместный сервис Tele2 и Clouty предоставляет пользователям специальные промокоды, кроме того, оплатив с мобильного счета специальную услугу, абоненты Tele2 смогут участвовать в закрытых распродажах лучших онлайн-ритейлеров. Инновационный сервис делает жизнь пользователей Tele2 намного комфортнее и интереснее.