В Заводском районе прошло задержание вооруженного бандита

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По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, информация об установлении места нахождения данного гражданина поступила сегодня ночью. Подозреваемый был блокирован в одной из квартир в Заводском районе.- В ходе переговоров с сотрудниками полиции мужчина отказался выполнить их законные требования о добровольной сдаче, угрожая при этом применением огнестрельного оружия как сотрудникам полиции, так и гражданским лицам, находящимся с ним в квартире, - сообщили в пресс-службе. - В дальнейшем злоумышленник предпринял попытку суицида, причинив себе огнестрельное ранение в область головы. В последствии с указанным ранением мужчина был госпитализирован в одно из медицинских учреждений города. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.Также сообщается, что жертв и пострадавших среди гражданского населения и сотрудников полиции нет.Фото https://dixinews.ru